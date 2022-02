Da lunedì 21 febbraio ritorno in zona gialla per le Marche Lo annuncia il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli attraverso un post condiviso sulla sua pagina Facebook

273 Letture Cronaca

Dopo due settimane in zona arancione, da lunedì 21 febbraio le Marche passano in area gialla. Lo ha annunciato il Presidente Acquaroli attraverso un post condiviso sulla propria pagina Facebook.

“Con il 12,8% di ricoveri in terapia intensiva e il 27,7% in area medica, da lunedì prossimo la nostra regione tornerà in zona gialla.”