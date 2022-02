Il 24 febbraio Consiglio regionale dedicato alle comunicazioni della Giunta su “Pnrr – Sanità” L'intero dibattito, che avrà inizio alle ore 10, verrà trasmesso in diretta streaming

143 Letture Politica

Sarà interamente dedicata alle comunicazioni della Giunta regionale in merito al “Pnrr – Sanità” la seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per giovedì prossimo 24 febbraio a partire dalle ore 10, così come stabilito nel corso dell’ultima Conferenza dei capigruppo.

L’intero dibattito verrà trasmesso in diretta streaming.

Come già comunicato, inoltre, per martedì 22 febbraio è prevista la seduta dell’Assemblea legislativa che nella prima parte sarà dedicata alla cerimonia per il “Giorno del Ricordo”.