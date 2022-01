Marche in zona arancione entro la fine di gennaio Acquaroli: "si tratta solo di vedere se già lunedì 24 o lunedì 31"

Le Marche potrebbero finire in zona arancione già lunedì 24 gennaio.



Ad annunciarlo è il governatore della Regione Francesco Acquaroli.

“Non si tratta di sapere se finiamo in giallo o in arancione, il margine è ormai troppo risicato, si tratta solo di sapere quando: o lunedì 24 gennaio, o lunedì 31 gennaio”, ha sottolineato senza troppi giri di parole Acquaroli.

Superato da tempo il limite del 20% nelle terapie intensive (ora 21.5%), fino ad ora le Marche erano rimaste in giallo perché i posti letto occupati in aree non intensive erano ancora contenuti, ma negli ultimi giorni la crescita è stata rapida e il limite del 30% è ormai vicinissimo: al 20 gennaio, si è al 29.1%