Marche: pillola anti Covid per pazienti non ospedalizzati e con malattia lieve-moderata Assessore Saltamartini: "Le farmacie avranno a disposizione una nuova cura, la "Molnupiravir". Si assume per via orale e a domicilio"

Come comunicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, il Comitato tecnico-scientifico (CTS) ha autorizzato la vendita di due antivirali, Molnupiravir e Remdesivir, per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19 non ospedalizzati e con malattia lieve-moderata.

Nello specifico, l’antivirale orale Molnupiravir, verrà distributiro alle farmacie delle Marche a partire dal 4 gennaio, come annunciato anche dall’Assessore Filippo Saltamartini nella sua pagina Facebook “Le farmacie del Servizio sanitario regionale avranno a disposizione una nuova cura per il Covid, la nuova pillola “Molnupiravir”. Si assume per via orale e a domicilio”.

“Sempre dai prossimi giorni, i medici di famiglia e gli Usca potranno curare a casa le persone con Covid, con un farmaco che fin’ora poteva essere somministrato solo in Ospedale, il “Remdesivir”.