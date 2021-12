Le Marche in zona gialla già da lunedì 20 dicembre Casi in rapido aumento, da lunedì mascherine obbligatorie anche all'aperto

Da lunedì prossimo 20 dicembre le Marche passeranno in zona gialla.



La notizia diventa ufficiale venerdì 17 dicembre.

“Questo passaggio – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -, in base all’andamento dell’incremento dei ricoveri in area medica, era previsto per lunedì 27 ma nelle giornate di mercoledì e di ieri si è registrata una forte accelerazione dell’incidenza, superando il fatidico 15% che ci consentiva di restare in zona bianca. In due giorni abbiamo registrato un incremento superiore a quello di una settimanaintera. Ricordo a tutti i cittadini che con la normativa attuale nella zona gialla è obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto, non ci sono limiti agli spostamenti e non c’è il coprifuoco.Raccomando a tutti di prestare sempre la massima attenzione e di rispettare le regole di distanziamento e corretta igiene delle mani, soprattutto in questa fase di aumento dei contagi”.

Le Marche avevano già superato abbondantemente gli altri due parametri richiesti per passare dal bianco al giallo: la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva del 10% (superato il 14%) e i 50 casi giornalieri ogni 100.000 abitanti (si è a 260).