Consiglio regionale Marche, fittissimo programma Seduta il 13 dicembre: tutti i punti da trattare

Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per lunedì 13 dicembre alle 9,30.

Primo punto all’ordine del giorno le comunicazioni della Giunta in merito al fabbisogno di personale nei pronto soccorso, con particolare riferimento alle strutture dell’Azienda ospedaliera Marche Nord.

A seguire l’Assemblea legislativa sarà chiamata ad esaminare alcune proposte di atto amministrativo, ad iniziativa della Giunta, relative al Programma triennale dei lavori pubblici, alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile ed all’accordo con la Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali. In discussione anche due proposte di legge riguardanti la modifica della normativa in materia di esercizio e controllo degli impianti termici negli edifici (ad iniziativa dei consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi e Baiocchi) e di quella sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province della Regione Marche (dei consiglieri Ruggeri e Lupini). All’ordine del giorno della seduta anche numerose interrogazioni e mozioni.

Come sempre sarà possibile seguire i lavori via web collegandosi all’indirizzo

https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live.

A.Is.

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni della Giunta regionale in merito al fabbisogno di personale nei pronto soccorso regionali, con particolare riferimento alle strutture dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord.

2) Proposta di legge n. 79 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)”.

Relatore di maggioranza: Pierpaolo Borroni

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

3) Proposta di atto amministrativo n. 22 (Testo base) a iniziativa della Giunta regionale “Approvazione aggiornamento n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021-2022-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021. Integrazione della d.g.r. n. 1098 del 20 settembre 2021”.

Proposta di atto amministrativo n. 20 a iniziativa della Giunta regionale “Aggiornamento n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021-2022-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021”.

(Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)

Nuova titolazione: Aggiornamento n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021-2022-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021.

Relatore di maggioranza: Andrea Assenti

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

4) Proposta di legge n. 23 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche””.

Relatrice di maggioranza: Chiara Biondi

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

5) Proposta di atto amministrativo n. 21 a iniziativa della Giunta regionale “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 34”.

Relatore di maggioranza: Luca Serfilippi

Relatrice di minoranza: Anna Casini

(Discussione e votazione)

6) Proposta di atto amministrativo n. 25 a iniziativa della Giunta regionale “Regolamento comunitario 1013/2006. Accordo integrativo all’accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 (con scadenza 16 luglio 2023), tra la Regione Marche e il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento ed il recupero nella regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino. Approvazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), dello Statuto della Regione Marche”.

(iscritta ai sensi del comma 8 dell’articolo 86 del Regolamento interno)

(Discussione e votazione)

7) Interrogazioni:

· n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “L.R. 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche. Stato di attuazione della Legge”.

· n. 229 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Rendiconto numero assistenti sociali e psicologi operanti nei consultori, nelle UMEE e UMEA della Regione Marche, divisi per Aree Vaste e Unità Operative”.

· n. 285 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri “Licenziamenti alla ENEDO di Osimo”.

· n. 286 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Incarichi di funzione personale del comparto sanità (ex coordinatore/caposala)”.

· n. 287 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Vitri, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Rischio di consumo di suolo agricolo a seguito delle semplificazioni normative nazionali per l’installazione di impianti fotovoltaici”.

· n. 291 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Piano regionale per l’attuazione del programma “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (GOL)”.

· n. 257 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Situazione iscrizione alunni classe prima scuola primaria Lapedona a.s. 2021-2022”.

8) Mozione n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Accreditamento della Rete regionale di Cure palliative pediatriche in base all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2021”.

Mozione n. 88 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Marinangeli, Biondi “Allestimento Centro regionale di Cure Palliative Pediatriche”.

Mozione n. 89 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Attuazione della L.R. n. 7/2019 e Rete regionale di Cure Palliative Pediatriche”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

9) Mozione n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Carancini, Biancani, Casini “Conferenza regionale sulla salute mentale”.

Mozione n. 116 ad iniziativa Ciccioli, Leonardi, Putzu, Assenti, Borroni, Ausili, Baiocchi “Salute Mentale nelle Marche”.

Mozione n. 169 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Servizio Salute Mentale – Richiesta di finanziamento nel Bilancio di previsione anni 2022/2024”

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

10) Mozione n. 175 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Istituzione Tavolo Tecnico in tema di malattie rare”.

11) Mozione n. 182 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Integrazione scolastica: incremento educatori professionali”.

12) Mozione n. 183 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Sostegno della Giunta alle proposte emendative alla Legge di Bilancio dello Stato 2022 su aumento detrazione al 75% per spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia negli immobili relativamente all’abbattimento barriere architettoniche”.

13) Mozione n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi “Iniziative a difesa dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una Banca del Territorio”.

14) Mozione n. 151 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Ciccioli, Marinelli “Licenziamenti comunicati dalla società ‘I Guzzini illuminazione’ di Recanati”.

15) Mozione n. 87 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi, Marinangeli “Misure volte alla promozione della procedura automatica per l’impiego dei Fondi strutturali d’investimento europei (SIE)”.

16) Mozione n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo “Villa Buonaccorsi”.

17) Mozione n. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.

18) Mozione n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Vitri “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione nuovo CCNL Sanità Privata ed applicazione dello stesso alle strutture di riabilitazione”.

19) Mozione n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti nelle strutture residenziali marchigiane e prestazioni sanitarie”.

20) Mozione n. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.