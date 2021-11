Guida (al) Locale: La Bolla del Borgo, dormire sotto le stelle a Corinaldo! Regala un esperienza Wild-Chic tra emozioni a cielo aperto di un Glamping e passeggiate tra i borghi marchigiani

Tra le tante cose da fare nelle Marche non può mancare un’esperienza innovativa come quella del Glamping, una delle più affascinanti forme di turismo esperienziale, sostenibile ed… en plein air!

Oggi vorrò raccontarvi uno dei posti più caratteristici dove vivere questa particolare esperienza e la troviamo proprio qui, nelle nostre adorate Marche: La Bolla del Borgo!

Adatta agli amanti della natura, ai più romantici e consigliata a chi non sa ancora cosa regalare (o regalarsi!) per Natale, ecco che vi propongo questa curiosa alternativa da vivere per la prossima primavera-estate 2022!

Dite che è troppo presto? Io credo di no! data l’esclusività e l’eccellenza che questa deliziosa camera a cielo aperto offre ai suoi ospiti!

Ed è ora di iniziare a prenotare! Parola di Francesca!

La Bolla del Borgo viene ideata da due appassionate viaggiatrici Lucia e Sonia che hanno voluto sposare in un’unica forma il turismo di prossimità tipico dei campeggi con i servizi e i confort classici di una struttura ricettiva tradizionale mantenendo al contempo uno sguardo ben attento alla natura, alle sue ricchezze e alla sostenibilità in nome di un turismo essenziale e responsabile mirato a rafforzare e valorizzare l’ambiente circostante la Bolla, salvaguardandone la flora selvatica e il terreno biologico su cui sorge.

Ed è così che dalla loro più grande passione e sulla base di questa filosofia nasce una simpatica “Bubble Suite”, ovvero una camera da letto matrimoniale inserita all’interno di una tensostruttura a mo’ di … bolla, appunto!

Perfetta per ogni situazione: dalla fuga romantica a due a un originale soggiorno adatto a tutta la famiglia, La Bolla del Borgo vi catapulta in un atmosfera magica, divertente e fuori dalla frenesia cittadina!

La Bolla del Borgo si presenta in uno stile unico ed essenziale, in armonia con il paesaggio circostante, ma l’effetto Wow è garantito dalla particolarità del soffitto: una bolla trasparente che vi permette di dormire riparati ma … sotto le stelle!

Mentre un area relax con tavolo e sedie vi accoglierà all’esterno per gustare una dolce colazione tra i profumi e suoni della natura.

La Bolla del Borgo aprirà durante la bella stagione, dalla primavera alla prima metà d’autunno e si trova completamente immersa tra alberi di noccioli e ciliegi e più precisamente nel cuore dei vigneti dell’Azienda Agricola Federico Mencaroni.

Da qui è possibile scoprire e passeggiare in uno dei borghi più belli delle Marche e d’Italia, Corinaldo oltre a molti altri borghi e città storiche presenti sulla zona e a due passi dal mare!

Esperienze gustative tipiche locali e passeggiate in vigna tra i filari di Verdicchio dei Castelli di Jesi, Montepulciano e Sangiovese dell’azienda Agricola Federico Mencaroni impreziosiscono il soggiorno assieme al duplice contesto paesaggistico dove il mare da un lato e l’Appennino dall’altro fanno de La Bolla del Borgo uno dei gioielli dell’ospitalità turistica delle nostre Marche!

La Bolla del Borgo

Via Olmigrandi, 60013

Corinaldo AN

Telefono: 338 486 1951

Instagram: https://www.instagram.com/la_bolla_del_borgo/

Facebook: https://www.facebook.com/labolladelborgo

Sito: https://www.labolladelborgo.it/

Per entrare in contatto con Francesca Bonanni, curatrice di Guida (al) Locale, spedisci una mail a guidaallocale@marchenotizie.info