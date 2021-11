Assessore positivo al Covid-19, Giunta regionale Marche in isolamento volontario Emerso il contagio da Sars-Cov-19 al termine della riunione di giunta. Annullata anche seduta del Consiglio Regionale

A seguito della rilevata positività al virus Sars-Cov-19 di un assessore, emersa al termine della riunione di Giunta che si è svolta questa mattina, il Presidente, gli Assessori, il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale della Regione Marche hanno ritenuto opportuno, a partire da oggi, lunedì 15 novembre, porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

In conseguenza di ciò, su decisione del Presidente Dino Latini la seduta dell’Assemblea legislativa regionale, già convocata per martedì 16 novembre 2021 alle ore 10.00, è annullata.