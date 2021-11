Bocce, Marche vincono il torneo delle regioni Trionfo in Sardegna

CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI

CASTELRAIMONDO (MC) – La Bocciofila Castelraimondo, presieduta da Carlo Croia, ha ospitato i Campionati Regionali femminili di bocce.



I titoli assegnati, tutti in competizioni individuali, sono stati tre, uno per ogni categoria. A dirigere la gara Luca Capponi.

Nella categoria A è sceso in campo il meglio del meglio del panorama non soltanto regionale, ma anche nazionale, visto che sono marchigiane due campionesse d’Europa a squadre e le prime due della classifica nazionale del 2021.

Il successo è andato alla campionessa d’Europa under 23 Flavia Morelli (Lucrezia), non nuova alla conquista del titolo regionale femminile. Battuta in finale 12-4 l’ottima Laura Erbaccio (Fontespina).

Nella categoria B la campionessa regionale è Franca Castricini (Porto Potenza Picena) che in finale ha battuto 12-6 Lucia Popani (Fontespina).

Nella categoria C la nuova campionessa regionale è Sara Pascucci (Tolentino) che in finale ha sconfitto 12-5 Giulia Gazzoli (Civitanovese).

TORNEO DELLE REGIONI JUNIORES IN SARDEGNA: MARCHE VINCITRICI

ISILI (SU) – Le Marche hanno dominato la stagione juniores delle bocce con Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano) vincitore del Circuito prestige under 15 e due under 18, Riccardo Campanelli (San Cristoforo Fano) e Aabid Anoir Malizia (Ancona 2000) al secondo e terzo posto del Circuito Prestige di quella categoria.

Nello scorso weekend a Isili (Sardegna) c’è stata la degna conclusione della stagione juniores, non soltanto con la consegna ufficiale dei riconoscimenti ai medagliati del Circuito Prestige alla presenza del presidente nazionale della Fib Marco Giunio De Sanctis, ma anche con una gara a squadre per rappresentative regionali juniores nella specialità del tiro di precisione, il Torneo delle Regioni.

Ebbene, su 11 squadre in rappresentanza delle rispettivi regioni, a vincere è stata proprio la squadra delle Marche composta da Riccardo Campanelli, Riccardo Giacomoni (entrambi della San Cristoforo Fano) e Sofia Minardi (Metaurense Calcinelli). La squadra marchigiana, arrivata in Sardegna insieme al dirigente