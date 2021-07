Quando Raffaella Carrà era ospite nelle Marche Una foto dagli anni d'oro del Covo Nord Est di Senigallia

Raffaella Carrà, ricordata non solo in Italia in queste ore dopo la sua scomparsa a 78 anni, era stata tra le protagoniste degli anni d’oro del Covo Nord Est, la discoteca sulla collina che porta a Scapezzano di Senigallia, poi celebre anche come Shalimar ed ora purtroppo chiusa.

Foto di Giorgio Marcellini, che ringraziamo.