Alloggi Erap Marche: approvato programma parziale reinvestimento proventi alienazioni Aguzzi: "Un altro segno di attenzione della Giunta regionale a sostegno di imprese e famiglie"

349 Letture Politica

La Giunta regionale, riunita lunedì 14 giugno, ha approvato il programma parziale di reinvestimento dei proventi dalle alienazioni di alloggi di proprietà Erap Marche.

“Si tratta di circa 5 milioni e mezzo – specifica l’assessore all’Edilizia pubblica Stefano Aguzzi che ha proposto la delibera – finalizzati ad incrementare il parco alloggi di Erap. Il soggetto attuatore del programma è l’ERAP Marche, e i Presidi interessati sono quelli delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino”.

I fondi sono ripartiti, oltre che per ambito provinciale, per tipologia di intervento. Il programma prevede, nello specifico: per la provincia di Ascoli Piceno 1.126.614,56 euro da reinvestire per acquistare alloggi già disponibili sul mercato; per la provincia di Fermo 600 mila euro, sempre per acquisto alloggi; per la provincia di Macerata circa 2,7 milioni per la nuova costruzione di alloggi nel Comune di Macerata e 560mila euro per il completamento di un programma costruttivo già avviato nel Comune di Civitanova Marche; per la Provincia di PesaroUrbino 500mila euro per l’acquisto di alloggi che richiedono eventuali lavori di recupero o completamento.

“Il reinvestimento di questi fondi – aggiunge Aguzzi – oltre che sostenere il settore edilizio, consentirà di mettere a disposizione della comunità marchigiana più di 60 appartamenti su tutto il territorio, un altro segno di attenzione della Giunta regionale a sostegno di imprese e famiglie per far ripartire la crescita economica della regione provata dalla crisi e dall’emergenza pandemica”.