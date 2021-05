Regione Marche: approvata all’unanimità la legge per il supporto delle cure oncologiche Partito Democratico: "Garantita la libera scelta dei cittadini che si rivolgono ai centri fuori regione"

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della legge per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure oncologiche da chi si reca presso strutture fuori regione.

Una legge che va a sanare l’errore purtroppo compiuto nel 2019 e il cui ripristino era un impegno che ci eravamo già presi in campagna elettorale. Se, infatti, da un lato è vero che oggi i reparti oncologici degli ospedali marchigiani hanno raggiunto un livello di eccellenza in termini di competenza, specializzazione e dotazione strumentale, riteniamo che vada sempre e comunque garantita la libera scelta dei cittadini che decidono di rivolgersi a strutture ubicate fuori dei confini regionali.

Anche per questo abbiamo voluto contribuire concretamente alla redazione del testo finale, sia in IV commissione che durante la discussione in aula, svolgendo un serio e proficuo confronto con i colleghi della maggioranza”.

Così il gruppo assembleare del Partito Democratico sull’approvazione della proposta di legge 18/21 riguardante il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche.

“Si tratta di un atto dovuto – continuano i dem – che va a rispondere alle esigenze di tanti cittadini, famiglie e associazioni di volontariato della rete oncologica marchigiana, il cui contributo mediante le numerose audizioni è stato particolarmente prezioso al fine di varare una buona legge che non penalizza l’ottimo lavoro di cura e ricerca svolto nelle Marche, ma offre al contempo un’opportunità in più a chi si rivolge ai centri extraregionali”.