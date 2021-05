Quasi tutta Italia torna in zona gialla Rimane in arancione solo la Val d'Aosta. Lunedì si decide sul coprifuoco: 23 o 24?

Tutta l’Italia in giallo ad eccezione della Val d’Aosta da lunedì 17 maggio. Anche Sicilia e Sardegna infatti non sono più in arancione.

