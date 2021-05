Aguzzi e Marcozzi presenti alla manifestazione a sostegno dei lavoratori marchigiani di Elica "Massima attenzione e preoccupazione abbiamo aperto tutti i tavoli istituzionali anche a livello nazionale"

Forza Italia vicina ai lavoratori, in questo caso della Elica. Questa mattina Forza Italia, con l’assessore regionale Stefano Aguzzi e la Capogruppo regionale Jessica Marcozzi, era presente alla manifestazione di Fabriano sulla vertenza Elica per manifestare vicinanza e solidarietà ai lavoratori.

“Massima attenzione e preoccupazione – le dichiarazioni dei due esponenti azzurri – abbiamo aperto tutti i tavoli istituzionali anche a livello nazionale. Dal momento che non si tratta di una crisi aziendale ma di delocalizzazione sarà direttamente il Presidente Acquaroli ad occuparsi in prima persona della questione.

Abbiamo chiesto la scorsa settima (con l’assessore Aguzzi) che siano attivati i canali direttamente con il Ministro. Una situazione come questa merita, infatti, la massima attenzione su scala regionale e nazionale. Il Presidente Acquaroli nella giornata di martedì 11 maggio scriverà ai Sindacati per invitarli a un incontro in Regione per cercare una soluzione”.

Da Forza Italia