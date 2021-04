Regione Marche: convocato per martedì 27 aprile il Consiglio regionale All'ordine del giorno la proposta di legge sullo "Sviluppo della comunità delle start - up innovative nella regione Marche"

129 Letture Politica

Seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per martedì 27 aprile.

All’ordine del giorno la proposta di legge, ad iniziativa della Giunta, sullo “Sviluppo della comunità delle start – up innovative nella regione Marche” (relatori Marco Ausili per la maggioranza e Manuela Bora per l’opposizione).

Altro argomento in discussione la proposta di atto amministrativo, sempre ad iniziativa della Giunta, per il “Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativo al triennio 2021-2023 ed elenco annuale per l’anno 2021” (relatori Andrea Assenti per la maggioranza e Micaela Vitri per l’opposizione).

Successivamente il Consiglio procederà all’elezione del revisore unico dell’Immobiliare Regione Marche s.r.l. (Irma), nonché all’esame delle interrogazioni e delle mozioni che affrontano diverse tematiche.

La seduta si svolgerà a porte chiuse senza la presenza del pubblico, né dei rappresentanti degli organi di informazione.

Come sempre i lavori saranno trasmessi in diretta streaming su https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live.