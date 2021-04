Rimozione amianto, 200.000 euro di contributi regionali Finanziamento della Regione Marche

Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi regionali alle famiglie per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.



Il finanziamento complessivo messo a disposizione è pari a 200.000 euro.

I contributi sono rivolti direttamente ai privati e riguardano i lavori già realizzati e pagati dalle famiglie, a partire dal 15 maggio 2020 (giorno in cui è entrata in vigore la Legge regionale) di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici residenziali.

Le domande possono essere presentate a partire dal 04/05/2021 fino al 30/09/2021, via PEC al recapito: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it.

Il contributo sarà pari al 60% dei costi sostenuti per la rimozione e smaltimento; al 100% se l’intervento è abbinato all’installazione contestuale di pannelli fotovoltaici o solari in sostituzione della copertura in amianto. In ogni caso, i contributi sono concessi a fondo perduto entro un massimale di 2.000 euro per ogni domanda.

Le pagine del sito istituzionale dove viene pubblicato l’avviso e dove sarà possibile scaricare il modello di domanda è il seguente:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti#News