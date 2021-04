Convocato per martedì 20 aprile il Consiglio Regionale delle Marche Primo punto dell'ordine del giorno il Piano triennale della cultura 2021/2023

Piano triennale della cultura e proposta di deliberazione da inviare alle Camere per l’organizzazione dei tribunali ai primi punti dell’ordine del giorno di seduta.

A seguire è previsto l’esame di diverse interrogazioni e proposte di mozione. Seduta a porte chiuse, senza la presenza del pubblico e degli organi di informazione. Diretta streaming dal sito web del Consiglio regionale delle Marche.

Seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per martedì 20 aprile, a partire dalle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno la proposta di atto amministrativo, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente il Piano triennale della cultura 2021/2023. Relatori i consiglieri Carlo Ciccioli, per la maggioranza, e Marta Ruggeri, per la minoranza.

A seguire verrà esaminata la proposta di deliberazione da inviare alle Camere relativa alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. La proposta è sottoscritta dai consiglieri Gianluca Pasqui, Jessica Marcozzi, Giacomo Rossi e Dino Latini e sarà relazionata in Aula dalla stessa consigliera Marcozzi, per la maggioranza, e dal consigliere Fabrizio Cesetti, per la minoranza. In coda all’ordine del giorno figurano anche diverse interrogazioni e proposte di mozione.

La seduta si svolgerà a porte chiuse senza la presenza del pubblico, né dei rappresentanti degli organi di informazione. Come sempre i lavori saranno trasmessi in diretta streaming all’indirizzo www.youtube.com.

Ordine del giorno

1 – Proposta di atto amministrativo n. 9 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano triennale cultura 2021/2023. Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 e legge regionale 3 aprile 2009, n. 11”.

Relatore di maggioranza: Carlo Ciccioli – Relatore di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

2 – Proposta di deliberazione n. 2 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini: Proposta di legge alle Camere concernente: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Relatore di maggioranza: Jessica Marcozzi – Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

3 – Interrogazioni a risposta immediata.

4 – Interrogazioni:

· n. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Incarichi professionali presso Azienda Ospedali Riuniti di Ancona”.

· n. 76 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “DGR-1371/2020. Conferimento dell’incarico di Segretario generale della Giunta regionale”.

· n. 86 ad iniziativa della Consigliera Vitri “Realizzazione biodigestore nella provincia di Pesaro e Urbino”.

· n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade di proprietà dell’ANAS ricadenti nel territorio regionale e programmazione di interventi di ammodernamento della Urbinate e della Fogliense”.

· n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora “Ospedale Profili di Fabriano”.

· n. 131 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “USCA, ADI, infermieri di famiglia e di comunità. A che punto è l’attuazione del Piano Regionale di Assistenza Territoriale?”.

5 – Mozione n. 51 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Riorganizzazione delle strutture tecniche amministrative: mantenimento Servizio Politiche Sociali e relativo incarico di Direzione”.

6 – Mozione n. 52 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi “Ristori economici a favore dei gestori di stazioni di servizio di benzina, diesel, gpl e metano”.

7 – Mozione n. 54 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri “Campagna denigratoria nei confronti dell’On. Alessia Morani”.

8 – Mozione n. 55 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Comunità energetiche e autoconsumo collettivo”.

9 – Mozione n. 58 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi, Santarelli “Piano di coordinamento per la realizzazione di impianti crematori”.

10 – Mozione n. 59 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Ripresa delle attività scolastiche in presenza”.