Turismo ed economia, le Marche puntano a collaborare con la Lombardia Il 20% dei turisti della nostra regione è lombardo

Il 20% dei turisti che hanno visitato le Marche nel 2020 sono lombardi: 322.089 gli arrivi e 1.629.273 le presenze.



Per questo, le due regioni vogliono confrontarsi su possibili iniziative e strategie comuni da intraprendere per rilanciare settori cruciali come il turismo, la moda e il design.

“L’interlocuzione con la prima Regione italiana – ha spiegato Acquaroli – per noi rappresenta una grande opportunità turistica soprattutto in tema di destagionalizzazione, ma anche imprenditoriale. Milano e la Lombardia sono infatti le realtà più europee d’Italia e programmare iniziative in sinergia può sicuramente favorire la crescita delle nostre imprese e lo sviluppo del nostro territorio attraverso l’attrazione di partner e di tante persone che hanno voglia di conoscere le Marche”.

“La Lombardia abbraccia le Marche – ha detto l’assessore lombardo Magoni -. Con il presidente Acquaroli siamo in procinto di fare un accordo di collaborazione perché riteniamo siano tante le sinergie che le due Regioni possono mettere in campo. Le Marche nascono dalle montagne e vanno verso il mare, la Lombardia parte dalle montagne per arrivare ad una zona lacustre immensa. Ma quello che ci lega soprattutto è il saper fare artigiano”.