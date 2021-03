Consiglio Regione Marche e seduta straordinaria sull’emergenza epidemiologica L'assemblea è prevista per martedì 16 marzo tramite videoconferenza

171 Letture Politica

Si terrà in videoconferenza la seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente, Dino Latini, per martedì 16 marzo.

All’ordine del giorno in sessione ordinaria figurano alcune nomine per il Consiglio d’amministrazione dell’Istituto Campana di Osimo e per la Svim (Società Sviluppo Marche). Si passerà successivamente alla seduta straordinaria dedicata all‘emergenza epidemiologica Covid – 19 nella regione Marche, che sarà aperta dalle comunicazioni del Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli. Prevista la discussione generale sull’argomento e, come deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari, l’iscrizione all’ordine del giorno di specifiche mozioni e interrogazioni.

La scelta di prevedere i lavori in via telematica è stata determinata dall’aggravarsi dell’emergenza pandemica ed alla conseguente attivazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto alla diffusone del virus. Il Consiglio regionale aveva già sperimentato lo svolgimento dei lavori in videoconferenza con otto sedute convocate nel 2020, durante il periodo del lockdown. Soltanto nel mese di giugno era stata ripristinata la modalità in presenza.

Intanto anche le Commissioni consiliari ed altri organismi continuano a riunirsi da remoto, mentre gran parte del personale presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Sabato 13 marzo si procederà ad un intervento straordinario di sanificazione di tutti gli uffici ubicati a Palazzo delle Marche.