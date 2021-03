Terapia intensiva, semi intensiva, non intensiva: i dati delle strutture delle Marche I ricoveri da Covid-19 registrati dalla regione, nella giornata di mercoledì 3 marzo

Dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Marche è possibile estrapolare i seguenti dati, relativi al totale dei ricoveri in terapia intensiva/semi intensiva/non intensiva da Covid-19, di tutte le strutture della regione, che conta 1,5 milioni di abitanti circa.

In data 3 marzo vengono registrati 84 ricoveri in terapia intensiva, ovvero lo 0,0056% della popolazione. Invece, nelle aree di semi intensiva si contano 167 pazienti e 394 nei reparti non intensivi.

E’ possibile scaricare il Pdf dei dati forniti dalla Regione Marche.