Infortuni sul lavoro nelle Marche: meno casi, ma più mortalità I dati 2020 risentono della pandemia

Secondo i dati annuali diffusi dall’INAIL ed elaborati dall’IRES CGIL Marche, nel 2020 nella regione sono stati denunciati 15.714 infortuni, 3.297 in meno rispetto al 2019 (-17,3%).



Il forte decremento è senza dubbio conseguenza del blocco e della contrazione delle attività produttive verificatesi a partire da Marzo a causa dell’emergenza sanitaria.

Il calo registrato nella regione è stato di poco superiore al dato nazionale, dove gli infortuni sono diminuiti del 13,6%. Non si registrano differenze significative tra le varie province.

Gli infortuni diminuiscono per tutte le fasce d’età ma in modo più accentuato per i lavoratori più giovani: tra i lavoratori under 20, si registrano, infatti, 1.493 infortuni in meno (-62,0%); nella fascia dai 20 ai 29 anni il calo è di 429 unità (-16,7%), mentre nella fascia 30-39 è di 517 (-16,2%).

In un’ottica di genere non si rilavano particolari differenze: tra i lavoratori infatti si registrano 9.525 infortuni (-5,8%), per le lavoratrici il dato è di 6.189 (-5,4%).

Drammatico invece è il bilancio degli infortuni con esito mortale: nel 2020 se ne sono registrati 46, 13 in più del 2019.

A crescere sono soprattutto le morti in occasione di lavoro, che sono state 40, 15 in più dell’anno precedente. Sono ben 12 infatti gli eventi mortali provocati dai contagi da Covid-19 e riguardano principalmente le professioni infermieristiche, gli operatori socio-sanitari e le professioni mediche.

L’incremento degli infortuni con esito mortale registrato nelle Marche (39,4%) è nettamente superiore al dato nazionale (16,6%).

Nel 2020 le denunce di malattie professionali sono state 4.895, 406 in meno del 2019. I casi denunciati si riferiscono principalmente a malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (3.298), a malattie del sistema nervoso (930) e a malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide (246) e a tumori (57).

Il 2021 non è iniziato bene: infatti, già a gennaio, gli infortuni registrati sono 1.397 (1 mortale), l’8,7% in più rispetto allo stesso mese del 2020 e aumentano soprattutto nei settori industriali (+29,9%).