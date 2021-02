Barbabietola da zucchero, definito premio per i produttori Circa 805 euro per ogni ettaro

Barbabietola da zucchero, definito il premio per i produttori. Agea ha definito nei giorni scorsi e avviato il pagamento di 804,69 euro per ogni ettaro di bietola da zucchero dichiarato e coltivato lo scorso anno.

Nelle Marche siamo alla terza stagione dopo lo storico ritorno del 2019 dopo oltre 10 anni di assenza.

Lo scorso anno le 54 aziende interessate hanno lavorato su 605 ettari (356 in biologico) tra le province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata. Per quest’anno si punta ad arrivare a quota 1000 ettari.

“Quella della barbabietola da zucchero è un’occasione davvero interessante per gli agricoltori – spiega Alberto Frau, direttore di Coldiretti Marche – sia come coltura in rotazione con i cereali, sia nell’ottica di una filiera del Made in Italy. In questo siamo al fianco della cooperativa Coprob, unica realtà cooperativa italiana, che con il marcio Italia Zuccheri sta commercializzando zucchero 100% italiano attraverso contratti di filiera che riconoscono la giusta redditività agli agricoltori. È positivo inoltre che lo stesso assessore regionale all’Agricoltura Mirco Carloni abbia annunciato un aiuto a questa importante filiera”.

Da

Coldiretti Marche