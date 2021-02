Regione Marche: Rossi e Mangialardi nominati nella Consulta per la legalità L'obbiettivo rafforzare la concretizzazione di progetti ed iniziative, volti ad attuare politiche sociali, educative e culturali

In una delle sue ultime riunioni la Conferenza dei capigruppo dell’Assemblea legislativa ha provveduto alla nomina dei consiglieri Giacomo Rossi (Civitas – Civici) e Maurizio Mangialardi (Pd) come componenti della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile prevista dalla legge di settore del 2017.

Rifacendosi alle finalità di quest’ultima, è stata evidenziata l’importanza di rafforzare la concretizzazione di progetti ed iniziative, volti ad attuare politiche sociali, educative e culturali che mirino alla promozione della legalità, considerato un asse d’intervento centrale nell’ambito dell’attività regionale.

La Consulta ha una funzione di consulenza e proposta nei confronti della Giunta, svolge attività conoscitive, propositive e consultive e, più in generale, le è affidato il compito di Osservatorio, con possibilità di intervento in diversi ambiti. La Presidenza è affidata al Presidente della Giunta, mentre sono chiamati a far parte dell’organismo il Presidente dell’Assemblea legislativa, i due consiglieri indicati dalla Conferenza dei capigruppo, il Garante regionale, il Presidente del Corecom, nonché rappresentanti della Consulta regionale per la famiglia, dell’Anci, dell’Upi, del Crel ed altri esperti di ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all’educazione della legalità e della cittadinanza responsabile.