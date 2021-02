Incentivi per i giovani atleti non professionisti Stabiliti dei fondi dalla Regione Marche

139 Letture Cronaca

Al via gli incentivi al merito sportivo per i giovani atleti non professionisti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale manifestando uno spiccato talento sportivo.

Lo prevede l’avviso pubblico della Regione che ha stanziato 25 mila euro di risorse per l’annualità 2021.

“Attraverso tale intervento – dichiara con soddisfazione l’assessore allo Sport Giorgia Latini – la Regione intende promuovere e favorire i giovani atleti marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi e valorizzare il loro impegno e la loro dedizione per lo sport. E’ un riconoscimento alle nostre ragazze e ragazzi che con la loro passione e volontà ci permettono di guardare con speranza al futuro, sono il volto più bello delle Marche che stanno affrontando l’emergenza sanitaria che colpisce in maniera pesante il mondo dello sport”.

I destinatari dell’intervento sono le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche marchigiane iscritte al Registro Nazionale del Coni o al Registro del CIP, affiliate ai Comitati Regionali marchigiani delle Federazioni Sportive Nazionali per i giovani talenti sportivi marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi nel periodo luglio 2019/giugno 2020. L’importo massimo per ogni atleta è di 4 mila euro.

I “Giovani Talenti Sportivi”, atleti non professionisti, alla data di presentazione dell’istanza devono avere un’età inferiore ai 18 anni, essere residenti nel territorio regionale da almeno 5 anni ed aver praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni.

La domanda di contributo dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo: regione.marche.giovanisport@emarche.it entro e non oltre il termine del 29 marzo 2021.