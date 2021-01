Doppia lieve scossa al largo della costa marchigiana La prima di intensità 3.5, la seconda 3.1

Lieve doppia scossa di terremoto nelle Marche tra la tarda serata di mercoledì 27 gennaio e le prime ore di giovedì 28.



L’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse al largo della costa marchigiana, nell’area sud del fermano: la prima alle 22.46 del 27 gennaio, a una profondità di 9 km e con una intensità di 3.5 gradi Richter.

La seconda poco dopo, alle 2.21 di giovedì 28, nella stessa zona, a 8 km di profondità, con una intensità di 3.1.

In entrambi i casi non si registrano conseguenze per cose e persone.