Richiesti alla Regione Marche ulteriori fondi a sostegno del volontariato e attività sportive Biancani: "In risposta alla mia interrogazione, in arrivo bandi per finanziare progetti e sostenere costi di gestione"

428 Letture Politica

“Un aiuto straordinario per resistere e progettare il futuro”. E’ quanto ha sollecitato il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd)per sostenere il mondo del volontariato e dello sport dilettantistico.

In una interrogazione, discussa in Consiglio regionale nell’ultima seduta, è stato chiesto alla Regione se“intende stanziare urgentemente risorse straordinarie, aggiuntive rispetto a quelle statali, a favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni sportive che svolgono attività dilettantistica”.

“Le Marche – ricorda Biancani –, con quasi 2 mila associazioni e circa 45mila volontari, sono una delle regioni dove il volontariato è più attivo. In questi mesi il terzo settore ha garantito risposte fondamentali, supportando i Comuni nella logistica, fornendo assistenza domiciliare alle persone fragili, ai malati terminali, dando risposte alle nuove povertà. Ma a fronte di questo maggiore sforzo, ci sono state minori entrate a causa delle campagne di autofinanziamento ridotte e degli eventi solidali sospesi”.

In difficoltà anche le organizzazioni sportive che hanno dovuto interrompere quasi tutte le attività, con la conseguente diminuzione delle sponsorizzazioni e delle quote associative, pur dovendo in molti casi continuare a sostenere costi fissi per la gestione degli impianti.

“Molte organizzazioni sportive sono in sofferenza – conferma Biancani –, conosco situazioni in cui fanno fatica anche a pagare le bollette. A rischiare di più sono le realtà piccole, quelle che con la loro presenza diffusa riescono a essere attive in modo capillare in tutto il territorio, garantendo attività fondamentali per il benessere fisico e psicologico, per la socialità e l’educazione dei giovani”.

Nei mesi scorsi sono stati previsti dalla precedente amministrazione regionale contributi a fondo perduto per entrambi i settori per un totale di 6 milioni di euro, “un aiuto ingente che si è rivelato utile per superare i primi mesi della pandemia, ma adesso servono sostegni per sopravvivere e per programmare il futuro”.

“Nella risposta fornita in Aula dall’assessore Giorgia Latini – informa Biancani – è stato comunicato l’arrivo di 2,6 milioni di euro di fondi statali e di 980mila euro di fondi del Ministero del lavoro per il mondo del volontariato. A breve saranno predisposti due bandi per finanziare sia la realizzazione di progetti di rete, sia l’attività ordinaria, rivolti in particolare a quelle associazioni che danno risposte ai bisogni sociali ed assistenziali legati al Covid-19. Per il capitolo sport, in sede di bilancio di previsione sono stati stanziati ulteriori 1,2 milioni di euro di fondi regionali per aiutare i gestori di impianti sportivi a sostenere i costi fissi”.

“Il volontariato e il mondo dello sport vanno tutelati – conclude Biancani -, sono un patrimonio prezioso e avranno un ruolo fondamentale, quando usciremo dall’emergenza, per ritrovare la socialità e il senso di appartenenza al territorio”.

Da Andrea Biancani, Vicepresidente Consiglio regionale