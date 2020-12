L’assessore regionale Aguzzi annuncia “corposi interventi” per il lavoro Ecco i fondi per il 2021

L’assessore al Lavoro, Formazione professionale, Ambiente, Difesa del suolo della Regione Marche, Stefano Aguzzi, ha illustrato il programma di interventi previsti per i suoi settori di competenza, partendo dalle maggiori criticità.

“Una delle situazioni più problematiche nei prossimi mesi sarà la questione del lavoro, dell’occupazione e del rilancio delle imprese: dobbiamo tenere conto della crisi delle aziende e di chi, soprattutto per l’emergenza pandemica, sta affrontando le più grandi difficoltà e dobbiamo pensare al periodo successivo al mese di marzo 2021 e ai licenziamenti che si potrebbero verificare – ha dichiarato l’assessore -. Per questo, abbiamo predisposto per l’anno prossimo una serie di interventi molto corposi che verteranno non solo sulle esigenze di chi il lavoro lo sta perdendo, con interventi di economia passiva, ma anche sulle necessità di coloro che devono ricercare occupazione o devono rilanciare la propria attività per ricollocarsi sul mercato, quindi con azioni di politica attiva. Questa sarà una delle grandi sfide del prossimo periodo: spostare l’asse dall’assistenzialismo, che va comunque garantito perché la sofferenza di molti settori è forte, orientando verso le spese per il rilancio e la ripresa.

Riporto un esempio che credo sia esplicativo di come dovremmo muoverci per i prossimi mesi: qualche giorno fa, abbiamo approvato, come giunta, lo stanziamento di 2,9 milioni di euro a fondo perduto per i giovani disoccupati, tra i 18 e i 30 anni, che vogliano mettersi in proprio come impresa. Per iniziative di questo genere, nel 2021, mettiamo 7 milioni di euro a favore dei giovani.

Per quanto riguarda la formazione stanzieremo, invece, 12 milioni di euro; per le borse lavoro e il sostegno all’inserimento lavorativo 12 milioni di euro; per quanto riguarda gli aiuti alle imprese a sostegno dell’occupazione, 15 milioni di euro”.

Complessivamente si tratta di 44 milioni di euro, già previsti e distribuiti in questi settori, per il 2021.

A questi devono unirsi altri 26 milioni di euro che sono residui, certificati ma fermi al Ministero, che spettano alla Regione Marche e che ancora non sono stati dichiarati spendibili ed utilizzabili.