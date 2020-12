Furti in spiaggia nelle Marche: Carabinieri arrestano “Bonnie e Clyde” di Milano La coppia faceva base a Jesi e colpiva sui litorali di Senigallia, Numana, Fano, Civitanova Marche, arrivando anche in Romagna

Nella mattinata del 14 dicembre, a Milano, i Carabinieri della Stazione di Numana hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Ancona Dott. Carlo Masini, su richiesta del P.M. Dott. Andrea Laurino della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una coppia di milanesi, ritenuta responsabile di “concorso in furti aggravati”.

Le indagini, durate due mesi, sono state condotte dalla Stazione di Numana, ed hanno consentito di individuare l’uomo 24enne e la donna 25enne, che utilizzavano come base di appoggio un’abitazione di Jesi, dediti ai furti sulle spiagge della riviera marchigiana e romagnola.

In particolare, i due hanno posto in essere reiterate azioni delittuose caratterizzate da identico modus operandi: gli stessi fingendosi bagnanti, si posizionavano in spiaggia e approfittando della distrazione degli altri utenti, che si recavano a fare il bagno, repentinamente si impossessavano di zaini, borsoni, borse, marsupi e portafogli, lasciati temporaneamente incustoditi sotto l’ombrellone o sull’asciugamani. Commesso il furto, i rei guadagnavano la fuga con l’autovettura del ragazzo, una Volkswagen Golf di colore nero, abbandonando ai bordi delle strade poco distanti i citati effetti personali, non prima di aver sottratto denaro contante, tessere bancomat, capi di abbigliamento, telefonini, occhiali da sole, orologi ed altro.

La pluralità, la frequenza quasi giornaliera, la diffusività nel territorio e la reiterazione nella stagione estiva delle condotte criminose, hanno portato a ritenere che gli arrestati siano specialisti del settore, che svolgono “professionalmente” tale attività, da cui traggono fonti di sostentamento.

Nello specifico, il duo criminale, autodefinitosi sui social con il nickname bonnyclyde si è reso responsabile di almeno 18 episodi delittuosi, per un totale di 28 furti, commessi nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino e Rimini, scegliendo strategicamente di colpire turisti in vacanza al mare, che si sono ritrovati improvvisamente senza denaro, carte di pagamento, talvolta senza vestiti e senza la possibilità di contattare parenti o amici, atteso che in quasi tutti gli episodi gli indagati hanno rubato anche smartphone. In altre circostanze sono state altresì asportate le chiavi delle vetture e ciò ha notevolmente accresciuto il disagio per le vittime (la refurtiva sottratta è stata stimata in un valore complessivo di € 30mila circa).

I singoli fatti delittuosi:

20 giugno 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno un 46enne residente a Spello (PG), durante il quale asportavano un borsello contenente la patente di guida e Euro 30 circa, un paio di occhiali da sole marca “Ray Ban”, ed un paio di cuffie audio.

23 giugno 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 60enne residente in Senigallia (AN), durante il quale asportavano un borsello contenente la somma di Euro 10,00 e la sua carta d’identità.

28 giugno 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 58enne, residente in Milano, durante il quale asportavano una maglia, un paio di pantaloncini, un telefono cellulare marca Honor 10, le chiavi dell’autovettura marca Toyota Rav 4 ed il portafogli con all’interno la somma di Euro 21,00 e varie banconote della Tanzania.

15 agosto 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di una 38enne residente in San Giuliano Milanese, durante il quale asportavano un portafoglio, contenente la somma di Euro 50, la carta di credito e documenti d’identità.

17 agosto 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 30enne, residente in Fabriano (AN), durante il quale asportavano uno zaino contenente un orologio marca Casio in acciaio, una maglietta di colore nero con logo dell’Adidas, un paio di pantaloncini blue con la scritta “USA 98”, un paio di cuffie di marca “MPOW T6l”, le chiavi di una Ford Focus, nonché un portafoglio con all’interno la carta di soggiorno, la tessera sanitaria, la carta marca tempo ed una moneta da euro 2,00.

18 agosto 2020, in Rimini(RN), furto aggravato in danno di un 39enne residente in Milano, durante il quale asportavano, una borsa contenente un telefono cellulare marca Apple mod. Iphone X di colore nero e argento, un telefono cellulare marca Apple mod. Iphone XS MAX di colore nero e argento, un telefono cellulare marca Apple mod. Iphone 6 di colore bianco, la somma contante di euro 70,00 circa e la chiave di una stanza d’albergo.

20 agosto 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 53enne residente in Senigallia, durante il quale asportavano un cellulare marca G K8 di colore nero.

25 agosto 2020, in Civitanova Marche (AN), furto aggravato in danno di un 52enne residente in Civitanova Marche (MC), durante il quale asportavano, un portafoglio contenente la patente di guida e la somma di Euro 10,00;

26 agosto 2020, in Torrette di Fano (PU), furto aggravato in danno di tre minorenni residenti in Foligno (PG), durante il quale asportavano, rispettivamente:

– uno zaino contenente un telefono cellulare marca Samsung mod. “A8 2018”, un portafogli in pelle, contenente patente di guida, carta d’identità, la somma di euro 84,00 circa, un paio di occhiali da sole marca RAY BAN;

– uno zaino di colore verde marca Napapijri, con all’interno un telefono cellulare marca i-phone mod. “X” di colore nero, un portafogli in pelle di colore marrone marca LEWIS, la patente di guida, carta di credito ricaricabile, carta d’identità, tessera sanitaria/codice fiscale, la somma contante di Euro 112,00 circa;

– uno zaino contenente effetti personali;

27 agosto 2020, in Sassonia di Fano (PU), furto aggravato in danno di un 22enne residente ad Angri (SA), durante il quale asportavano uno zaino marca Kappa contenente la patente di guida, la carta di identità, la tessera sanitaria, la carta di credito ING, il telefono cellulare marca APPLE modello Iphone 8, un paio di scarpe da uomo marca ADIDAS, all’interno dello zaino erano custoditi anche oggetti di proprietà di amici, quali un telefono cellulare marca Apple modello Iphone 8 di colore nero, tessera sanitaria e la carta di identità il telefono cellulare marca Huawey modello 2019.

27 agosto 2020, in Numana (AN), furto aggravato in danno di sei minori residenti in provincia di Ancona, durante il quale asportavano i rispettivi zaini, contenenti telefoni cellulari, denaro contante, occhiali da sole ed altro.

29 agosto 2020, in Cattolica (RN), furto aggravato in danno di un 21enne residente a Sorbolo Mezzani (PR), durante il quale asportavano uno zaino marca “The North Face” contenente il portafoglio marca Calvin Klein con all’interno la tessera bancomat, la patente di guida, la somma di € 15,00, la tessera sanitaria e la carta di identità, nonché la borsa della sua fidanzata, contenente il bancomat Post Pay, la tessera sanitaria, la carta di identità, la tessera dell’autobus e la somma di € 65,00.

02 settembre 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di una 51enne residente in Monza (MB), durante il quale asportavano una borsa contenente la somma di Euro 50, un bracciale di bigiotteria ed un orologio marca Swatch.

14 settembre 2020, in Numana (AN), furto aggravato in danno di due 21enni residente in Cervia (RA), durante il quale asportavano altrettanti zaini contenenti effetti personali, documenti intestati, telefoni cellulari.

14 settembre 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 32enne e un 42enne, entrambi residenti in Montodine (CR), durante il quale asportavano due borse contenenti un telefono cellulare, un paio di occhiali da sole, un telo da mare, un paio di ciabatte, nonché le chiavi dell’autovettura.

18 settembre 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 27enne residente a Jesi (AN), durante il quale asportavano uno zaino marca Loccioni, contenente documenti, telepass, carte di credito, occhiali da sole, chiavi dell’autovettura, un telefono cellulare marca Huawei e la somma di Euro 10.

18 settembre 2020, in Senigallia (AN), furto aggravato in danno di un 51enne residente a Morro D’Alba (AN), durante il quale asportavano un portafoglio contenente la carta d’identità, patente di guida, tessera bancoposta, la carta di credito, la tessera sanitaria europea e la somma di euro 130,00.

18 settembre 2020, in Numana (AN), furto aggravato in danno di un 29enne residente in Padova, durante il quale asportavano un portafoglio, contenente la tessera sanitaria, la patente di guida, una carta di credito, una carta di debito e la somma di euro 300.