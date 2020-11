Lunedì 9 novembre Consiglio Regionale delle Marche sul tema emergenza epidemiologica All'ordine del giorno comunicazioni della Giunta e alcune interrogazioni. Saranno poi convocate le 4 Commissioni Consiliari

Sarà interamente dedicata alla situazione determinata dall’emergenza epidemiologica sul territorio marchigiano la seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per lunedì 9 novembre a partire dalle ore 10.

All’ordine del giorno le comunicazioni della Giunta e diverse interrogazioni sulla problematica in questione. Come stabilito dall’Ufficio di Presidenza, la seduta si svolgerà presso l’Aula di Palazzo Leopardi senza la presenza del pubblico e con tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid – 19. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi all’indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live.

Al termine della seduta è prevista la convocazione delle quattro Commissioni consiliari (Affari istituzionali e Bilancio, Sviluppo economico, Governo del territorio, Sanità) per l’elezione dei Presidenti e dei Vice. A presiedere la loro prima seduta, così come previsto dal Regolamento interno, sarà il Presidente del Consiglio Latini. Nel corso dell’ultima riunione, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ha approvato la delibera con i componenti delle stesse Commissioni, così come designati dai singoli gruppi consiliari.

Della Prima faranno parte i consiglieri Jessica Marcozzi (Fi), Nicola Baiocchi, Carlo Ciccioli (Fdi), Chiara Biondi, Renzo Marinelli (Lega), Marta Carmela Raimonda Ruggeri (M5s), Andrea Biancani, Fabrizio Cesetti (Pd).

Nella Seconda saranno presenti Giacomo Rossi (Civitas – Civici), Marco Ausili, Andrea Putzu (Fdi), Mirko Bilo’, Mauro Lucentini (Lega), Manuela Bora, Fabrizio Cesetti, Antonio Mastrovincenzo (Pd).

A far parte della Terza Commissione saranno i consiglieri Giacomo Rossi (Civitas – Civici), Andrea Assenti, Pierpaolo Borroni (Fdi), Andrea Maria Antonini, Luca Serfilippi (Lega), Anna Casini, Micaela Vitri (Pd), Luca Santarelli (Rinasci Marche).

Componenti della Quarta saranno Gianluca Pasqui (Forza Italia), Nicola Baiocchi, Carlo Ciccioli, Elena Leonardi (Fdi), Giorgio Cancellieri, Anna Menghi (Lega), Simona Lupini (M5s), Romano Carancini, Maurizio Mangialardi (Pd).