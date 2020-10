Una C Gold di pallacanestro Marche di alto livello 6 marchigiane, 6 abruzzesi e 4 umbre nel torneo 2020-21

Definiti martedì 6 ottobre dalla Fip Marche i calendari della C Gold di pallacanestro.

Con le sei marchigiane in rappresentanza di quattro province (Bramante e Pisaurum Pesaro, Matelica, Falconara, Osimo, San Benedetto del Tronto), ci sono altrettante abruzzesi e quattro umbre.

Per l’Abruzzo piazze come Chieti, Lanciano, Vasto e soprattutto Pescara (con due team) e l’Aquila.

Le quattro umbre sono Foligno, Assisi, Todi e Val di Ceppo Perugia, anche questa prima squadra del capoluogo.

La Fip Marche ha diviso le 16 partecipanti in due gironi da 8: nel gruppo A Pisaurum, Todi, Osimo, Val Di Ceppo, Lanciano, Pescara 1976, Matelica e Chieti. Nel B Pescara Basket, Vasto, Falconara, Assisi, Foligno, L’Aquila, San Benedetto e Bramante.

Si parte il 15 novembre alle ore 18 con la prima giornata.

Il calendario è provvisorio: le società potranno chiedere variazioni entro lunedì 12 ottobre.

Possibilità di tesserare stranieri.

Dopo la stagione regolare, la fase ad orologio, play-off e play-out, ci saranno una promozione in serie B e due retrocessioni in C Silver.