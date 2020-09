Scelta green per gli uffici Assam Nelle sedi della Regione Marche

16 Letture Associazioni

Grazie alla consulenza della Sedap Ufficio di Monsano, l’Assam, Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche, ha operato una scelta green per gli uffici delle sue molti sedi del territorio regionale, da Amandola ad Ascoli Piceno a Sant’Angelo in Vado compresa ovviamente la sede centrale di Ancona.



“L’esigenza – spiega Ennio Bozzi, Amministratore Delegato della Sedap – era di migliorare la salubrità dell’aria degli uffici e di ottenere un risparmio sia nei costi di gestione che energetici, riducendo al contempo la produzione di rifiuti. Per questo abbiamo proposto l’installazione di stampanti e fotocopiatrici a getto d’inchiostro dismettendo tutte le vecchie stampanti laser per un totale di 32 macchine”.