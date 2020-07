Azzolina rassicura le Marche sulla ripresa della scuola "Incontro positivo", sottolinea l'assessora Bravi

“Positivo incontro con la Ministra Azzolina. Sono state evidenziate le criticità relative agli organici nelle scuole, al distanziamento, alle classi pollaio che abbiamo ben identificato nelle cinque province e negli ordini della scuola.

Abbiamo anche portato a conoscenza la Ministra, di una petizione dei genitori marchigiani che evidenziano le maggiori criticità alle quali l’USR ha mostrato diniego”.

E’ stato inoltre evidenziata la necessità di rispettare il piano di dimensionamento scolastico marchigiano che in cinque anni ha cambiato rotta puntando alle aziende, alle università, agli ITS, alle esperienze di alternanza scuola- lavoro, alle aree interne e all’autonomia.

“Criticità non vaghe ma chiamate per nome, scuola per scuola, per le quali la Ministra ha espresso la volontà di investire su risorse e organico là dove emergono le maggiori difficoltà”.

Queste le parole dell’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Loretta Bravi al termine dell’incontro con la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina organizzato in settimana dall’Ufficio scolastico regionale ad Ancona.