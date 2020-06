Nessuna vittima nelle Marche tra i ricoverati di Coronavirus nelle ultime 48 ore Anche domenica 7 giugno, zero decessi: è la sesta volta negli ultimi nove giorni. Solo 2 pazienti in terapia intensiva in regione

Per il secondo giorno consecutivo, e per la sesta volta negli ultimi nove giorni, domenica 7 giugno la Regione Marche può contare zero decessi nelle ultime 24 ore tra i ricoverati positivi al Coronavirus.

La prima settimana di giugno si conclude quindi con 4 sole decessi tra i pazienti che avevano contratto il Covid-19 e si trovavano in cura nelle strutture sanitarie regionali. Il totale delle vittime nelle Marche è fermo a 991.

Anche i letti degli ospedali delle Marche sono sempre meno occupati da pazienti affetti da Coronavirus: 2 persone sono in terapia intensiva, 1 in semi intensiva, 16 in non intensiva, 24 in post acuzie. Un totale di 43 ricoverati, a cui vanno aggiunti 75 ospitati in strutture territoriali e 1.592 persone attualmente poste in isolamento domiciliare.

In Italia, domenica 7 giugno, sono 197 i nuovi tamponi positivi a Coronavirus, che portano a 234.998 il totale delle persone ufficialmente contagiate. Di queste, 35.262 (-615 in 24 ore) sono quelle attualmente in cura, 33.899 sono decedute (53 sono le nuove vittime registrate in un giorno) e 165.837 sono guarite (+759).