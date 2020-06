Nuovamente una giornata senza decessi tra i malati di Coronavirus nelle Marche Continua anche il progressivo svuotamento degli ospedali del territorio. In Italia 72 morti in 24 ore e 5 regioni senza nuovi casi

La Regione Marche, attraverso il Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria, nel pomeriggio di sabato 6 giugno ha diffuso una nuova buona notizia: nessun decesso nelle ultime 24 ore tra i pazienti affetti da Covid-19, ricoverati negli ospedali e nelle strutture sanitarie marchigiane, con il dato totale che rimane quindi fermo a 991.

Nelle Marche sono in costante calo anche i degenti nei nosocomi regionali: solo 49 persone positive a Coronavirus sono assistite negli ospedali e 83 si trovano in strutture territoriali. Tra i 49 pazienti ricoverati, 3 sono in terapia intensiva, 5 in semi intensiva, 17 in non intensiva e 24 in post acuzie. 1.686 persone si trovano in isolamento domiciliare: il 10% di essi, 166 unità, fanno parte del personale medico e sanitario delle Marche.

Torna a scendere in Italia l’aumento quotidiano dei contagi da Coronavirus: 234.801 in totale,+270 rispetto a 24 ore prima, quando si era registrata una crescita di 518. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Le vittime dell’ultimo giorno sono 72, i guariti 1.297: il saldo dei malati attuali scende di 1.099 unità e si attesta a 35.877. Dai dati della Protezione Civile si evidenzia che ci sono 5 regioni con zero nuovi casi: Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Umbria.