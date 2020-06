Zero decessi e zero contagi: per le Marche la giornata migliore dall’inizio della pandemia Per il terzo giorno consecutivo non ci sono vittime in regione. Calano ancora i ricoverati negli ospedali

Per il terzo giorno consecutivo, lunedì 1° giugno la Regione Marche può contare zero decessi registrati nelle ultime 24 ore tra i ricoverati positivi al Coronavirus. Una notizia ottima, che fa il paio con quella degli zero contagi giornalieri arrivata poche ore prima.

E’ la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19 che le Marche registrano un doppio zero, segno che l’emergenza sanitaria e il contagio stanno veramente percorrendo sempre di più la parte finale e più bassa della curva a campana che ne caratterizza l’andamento.

Anche i letti degli ospedali delle Marche sono sempre meno occupati da pazienti affetti da Coronavirus: 9 persone sono in terapia intensiva, 9 in semi intensiva, 23 in non intensiva, 31 in post acuzie. Un totale di soli 72 ricoverati, a cui vanno aggiunti 106 ospitati in strutture territoriali e 2.469 persone attualmente poste in isolamento domiciliare.

In Italia, il 1° giugno, sono 178 i nuovi tamponi positivi a Coronavirus, che portano a 233.197 il totale delle persone ufficialmente contagiate. Di queste, 41.367 (-708 in 24 ore) sono quelle attualmente in cura, 33.475 sono decedute (60 sono le nuove vittime registrate in un giorno) e 158.355 sono guarite (+848).