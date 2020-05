Coronavirus, altro decesso nelle Marche: 60enne senza patologie pregresse Nella nostra regione 996 vittime totali

Un nuovo decesso nelle Marche correlato al Coronavirus. Si tratta di una 60enne di di Castelfidardo, deceduta a Torrette e senza patologie pregresse. Lo ha comunicato il GORES nella giornata del 25 maggio. Sono 996 le vittime nella nostra regione dall’inizio dell’epidemia.



Nelle Marche sono deceduti 694 uomini e 402 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 95,8% di loro aveva malattie pregresse. La provincia di Pesaro è la più colpita con 527 morti (-), seguita da Ancona con 217 (+1), Macerata con 165 (-), Fermo con 66 (-) e Ascoli con 13 (-). Sono 8 (-) le vittime provenienti da fuori regione.

Sono 230.158 i casi totali di coronavirus odierni su scala nazionale, in crescita di 300 unità rispetto al giorno precedente. Gli attualmente positivi sono 55.300, ossia 1.294 unità in meno nel confronto con le precedenti 24 ore (-2,28%). I morti registrati nell’ultima giornata sono stati 92 e portano il dato complessivo dall’inizio della pandemia a quota 32.877 (+0,28%). I guariti salgono a 141.981, grazie ai 1.502 censiti nell’ultima giornata (+1,06%). Bisogna andare al 29 febbraio per trovare un dato più basso per quanto riguarda i contagi, e al 7 marzo per un dato inferiore per i decessi.