Coronavirus, un’altra vittima nelle Marche 995 le persone decedute dall'inizio dell'emergenza, mentre 114 restano ancora ricoverate

Sale a 995 il numero complessivo delle vittime marchigiane legate alla pandemia di Coronavirus in atto.

Nell’aggiornamento quotidiano reso noto nel pomeriggio di domenica 24 maggio, il Gores Marche ha registrato il decesso di una sola persona: si tratta di una 87enne di Colli al Metauro, spirata presso l’ospedale di Pesaro e affetta da patologie pregresse.

Sono dunque 527 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza nella provincia di Pesaro-Urbino: seguono Ancona (216), Macerata (165), Fermo (66) e Ascoli Piceno (13). L’età media delle vittime, il 95% delle quali presentava patologie pregresse, si attesta a 80,5 anni.

Nei vari ospedali della regione restano 114 le persone ricoverate: 13 in terapia intensiva, 16 in reparti semi-intensivi, 43 in settori non intensivi e 42 in degenze post-acute. A questi si sommano i 175 positivi ospitati in altre strutture territoriali.