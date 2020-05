Coronavirus, tre decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore Dall'inizio dell'emergenza sono 977 le vittime nella nostra regione

Tre decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore dovuti al Coronavirus. Lo ha comunicato il Gores. Si tratta di tre uomini tutti della provincia di Pesaro, il più giovane aveva 64 anni. Dall’inizio dell’emergenza sono state 977 le vittime nella nostra regione.

Dall’inizio dell’emergenza nelle Marche sono deceduti 587 uomini e 390 donne, con un’età media di 80,5 anni; il il 94,8% di loro aveva patologie pregresse. La provincia più colpita è quella di Pesaro e Urbino con 517 morti (+3), davanti ad Ancona con 213 (-), Macerata con 160 (-), Fermo con 66 (-) e Ascoli con 13 (-). Sono 8 (-) le vittime provenienti da fuori regione.

In Italia sono 223.096 i casi di coronavirus: +992 (+0,45%). Le vittime sono 31.368: +262 (+0,84%). I guariti 115.288 (+2.747, con incremento del 2,44%) mentre continua il calo degli attualmente positivi: 76.440 (-2.017 , con calo del 2,57%). La pressione sugli ospedali è sempre minore, con i ricoverati scesi a 11.453 (-5,91%) e i malati in terapia intensiva oggi a 855 (-4,26%, in calo per il 39esimo giorno consecutivo) mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 64.132 (-1,93%).