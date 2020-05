Costa Magica: in totale 49 tamponi positivi. Già sbarcate 13 persone La nave è ormeggiata al porto di Ancona con a bordo i soli membri dell'equipaggio

Il Gores ha comunicato nel pomeriggio del 4 maggio che sono 49 in totale i tamponi positivi rilevati a bordo della nave Costa Magica ormeggiata al porto di Ancona.

Dopo gli 11 sbarchi della mattina del 3 maggio, il giorno seguente sono scesi a terra altri 2 membri dell’equipaggio, un estone e uno spagnolo, che raggiungeranno le loro abitazioni con volo aereo. Le operazioni di prelievo dei tamponi si erano già concluse il 2 maggio.

“Stiamo conducendo un ottimo lavoro di squadra tra soggetti ed enti del territorio – afferma il presidente Luca Ceriscioli – e voglio a questo punto ringraziare tutti. E’ un lavoro del quale come presidente di Regione sono molto orgoglioso, perché racconta con i fatti la nostra cultura dell’accoglienza e della generosità, ma anche la nostra grande professionalità ed efficienza, in tutti gli enti e in tutti i settori. In questa pandemia abbiamo sempre creato sinergie positive, per mettere a sistema tutte le nostre migliori energie, a supporto e a servizio di chi ha maggiore bisogno, come è avvenuto anche in questo caso. Come previsto, inoltre, il nostro sistema sanitario si è dimostrato pronto a gestire i percorsi in modo efficace, corretto e sicuro. Il nostro impegno di questi giorni è un segno di attenzione e di rispetto nei confronti di chi lavora e si è trovato a gestire una situazione di grande difficoltà”.