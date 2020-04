Coronavirus: altre 9 vittime nelle Marche Soltanto una, un cinquantaseienne di Jesi, non aveva patologie pregresse

Il Gores Marche comunica venerdì 24 aprile il decesso di altre 9 persone che avevano contratto il Coronavirus.

Il totale delle vittime in Regione sale a 874, delle quali il 94.5% con patologie pregresse.

Di queste 471 risiedevano nella provincia di Pesaro-Urbino, 187 in quella di Ancona, 133 in quella di Macerata, 63 nel fermano, 12 nell’ascolano; 8 non erano marchigiane.

Dei 9 decessi delle ultime 24 ore, 8 avevano già altre patologie: uno invece, un cinquantaseienne di Jesi deceduto nell’ospedale della sua città, secondo quanto comunicato non aveva altre malattie.