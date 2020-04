Coronavirus, nelle Marche sono 47 i nuovi positivi Su di un totale di 1.453 tamponi: la percentuale dei contagiati è di 3,2%

Sono 47 i nuovi positivi segnalati nella mattinata di mercoledì 22 aprile, dal Gores. I test analizzati sono stati 1.453, record dall’inizio dell’emergenza.





Nonostante il massiccio numero di tamponi la percentuale dei contagiati è di 3,2%, un dato che ci lascia ben sperare in ottica futura sopratutto in relazione alle previsioni per la data “contagi zero”. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale fino a 5.924 positivi.