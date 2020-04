Emergenza Covid-19, altri 21 decessi nelle Marche Salgono così a 785 le vittime ufficiali nella nostra regione da inizio emergenza

Sono 21 i decessi nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore correlati all’ Emergenza Covid-19. Salgono così a 785 le vittime ufficiali nella nostra regione da inizio emergenza.



La provincia a pagare il pegno più alto è Pesaro con 430 morti, 167 ad Ancona, 112 a Macerata, 59 a Fermo e 10 ad Ascoli Piceno. L’età media è di 79,9 anni mentre il 94,4% dei morti soffriva di patologie pregresse.

Su scala nazionale si registrano 168.941 casi di Coronavirus (+2,29%) e 22.170 decessi (+2,43%). Nel nostro Paese ci sono 3.786 nuovi contagi e 525 vittime nelle ultime 24 ore. Calano gli ospedalizzati (-750) per un totale di 26.893 e i ricoverati in terapia intensiva (-143) per un totale di 2.936: “Il numero più basso dal 21 marzo”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli presentando i dati. Gli attualmente positivi sono 106.607 e i guariti sono 40.164 (+2.072).