Cala ancora il contagio nelle Marche, quasi 200 tra dimessi e guariti in un giorno Un migliaio i tamponi analizzati, sono 92 i positivi. Il quadro dei ricoverati negli ospedali della regione

Sono 92, nelle Marche, i nuovi contagiati da Coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, rilevati grazie all’effettuazione dei tamponi e il cui numero è stato comunicato nella mattinata di domenica 12 aprile dal Gores.

Un dato confortante sia perchè è il più basso da oltre due settimane a questa parte e il secondo più esiguo da oltre un mese, sia perchè è scaturito da un numero molto alto di tamponi: quasi mille, per la precisione 997. La percentuale di positività è quindi abbondantemente sotto il 10%, esattamente del 9,23%.

Il segnale è buono, ma non deve far abbassare la guardia, dato che restano comunque 5.303 le persone trovate positive a Covid-19 nelle Marche, a fronte di 21.057 tamponi effettuati.

Guardando la situazione negli ospedali, in regione sono ricoverati, al 12 aprile, 1.063 pazienti: 114 in terapia intensiva, 249 in semi intensiva, 475 in altri reparti, 225 in strutture di degenza post critica. Sono poi 2.051 le persone positive a Coronavirus che si trovano in isolamento domiciliare, numero che raggiunge quota 8.164 se si considerano anche tutti coloro che sono stati posti in isolamento pur non risultando positivi, magari perchè entrati in contatto recentemente con persone affette da Covid-19.

Oltre al nuovo calo di contagi, c’è anche un altro dato che fa sempre piacere comunicare: tra dimessi e guariti, grazie a un incremento di circa 200 in 24 ore, le Marche hanno raggiunto la quota di 1.489 persone, che stanno superando la dura prova a cui li ha sottoposti il Coronavirus.