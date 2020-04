Marche, i guariti e dimessi salgono a 885 In lieve flessione anche i ricoverati: 1.078

114 Letture Cronaca

Continua il trend positivi riguardante i guariti e dimessi nelle Marche,che salgono a 885. A renderlo noto il Gores, gruppo operativo regionale che sta seguendo l’emergenza coronavirus.



In lieve calo anche i ricoverati, 1.078, di cui 133 in terapia intensiva, 734 in terapia non intensiva, 211 in area post critica.

I positivi isolati a casa sono 2.323. L’ospedale di Torrette ha il più alto numero di pazienti in terapia intensiva, 38, seguito da Marche Nord con 22. Sono infine 7.984 i casi e contatti in isolamento domiciliare tra cui 1.134 operatori sanitari. In totale dall’inizio dell’emergenza sono 21.343 le persone che hanno dovuto osservare questo tipo di quarantena.