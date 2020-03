Coronavirus, 31 nuovi morti nelle Marche Il numero complessivo di persone decedute nella nostra regione dall'inizio della pandemia sale così a 417

Sono 31 i nuovi decessi legati al Coronavirus nelle Marche riportati dal Gores nel bollettino di domenica 29 marzo: numeri quindi in aumento rispetto alla giornata di sabato, quando avevano perso la vita 22 persone.

A livello nazionale, il totale dei morti raggiunge le 10.779 unità, di cui 756 nella giornata odierna, confermando così un andamento in diminuzione come già registrato negli ultimi giorni. In tutta Italia i guariti ammontano a 13.030.

Gli ultimi 31 deceduti portano invece il numero complessivo delle vittime marchigiane a 417. In mattinata lo stesso Gores aveva reso noti i dati aggiornati riguardanti l’incremento di tamponi positivi, con un aumento di 185 contagiati nel giro di ventiquattro ore.

Dei 3.358 casi positivi riscontrati nelle Marche, il numero maggiore si colloca nella provincia di Pesaro Urbino (1.577), seguita da Ancona (1.019), Macerata (476), Fermo (246) e Ascoli Piceno (179). 61 i positivi provenienti da fuori regione, 155 le persone dimesse e 12 quelle guarite.

La provincia di Pesaro Urbino conta anche il triste primato per quanto riguarda il numero di decessi, 255. Seguono Ancona (81), Macerata (45), Fermo (28) e Ascoli Piceno con 3. Morte anche 5 persone residenti in altre regioni italiane, per un totale di 417 individui.