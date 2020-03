Tanto dolore ma anche tanta solidarietà negli ultimi giorni nelle Marche Asur ringrazia chi si è mostrato sensibile

236 Letture Cronaca

In questi giorni di emergenza e amarezza per tutti, sono tantissimi i gesti di solidarietà che provengono da parte di soggetti pubblici e privati anche a favore della nostra sanità.



Uno di questi è l’Azienda SANTONI SpA di via Montenapoleone – Milano, che ha donato all’Asur Marche alcuni Ventilatori Polmonari -già distribuiti nelle varie sedi-, attrezzature ancor più preziose nell’attuale momento: un gesto di grande generosità e di sensibilità.

Il Direttore Generale dell’Asur Marche, dr.ssa Nadia Storti, a nome di tutta l’Azienda che si pregia di rappresentare, desidera rivolgere un sincero ringraziamento e una profonda riconoscenza all’Azienda Santoni e ai suoi rappresentanti.

La stessa Direzione coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale dell’Asur, quello in prima linea e quello di supporto, che non sta lesinando sacrificio alcuno per assicurare la migliore assistenza possibile ai pazienti, insieme ad una parola di conforto.

Da

Asur Marche