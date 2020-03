Coronavirus: altri 23 decessi nelle Marche I contagi in Italia salgono ma in misura leggermente inferiore a ieri

Sono 3.491 i nuovi contagiati da Coronavirus in Italia secondo i dati forniti dalla Protezione Civile il 25 marzo.

Il giorno precedente erano stati 3.612: si conferma dunque il leggero calo anche se continuano a essere tanti i decessi: altri 683 portano il totale a 7.503.

1.036 guariti: totale 9.362 mentre rimangono ammalati in 57.521.

Nelle Marche altri 198 contagi, 2.934 in tutto dall’inizio della pandemia. I decessi sono 310, 23 più di ieri.

Anche il capo della Protezione Civile, Borrelli, ha mostrato sintomi febbrili ed è in attesa dell’esito del tampone; tampone che ha già dato esito positivo per l’ex capo Guido Bertolaso, ricoverato per coronavirus al San Raffaele di Milano.

Il premier Conte ha anche risposto pubblicamente ad una infermiera di Senigallia, che nei giorni scorsi aveva rifiutato i 100 euro di aumento per l’opera prestata sostenendo che questa valesse molto di più: “non ci dimenticheremo degli operatori sanitari quando l’emergenza sarà finita”, ha assicurato il presidente del Consiglio.