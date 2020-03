Casinò online tra le ricerche più gettonate in Italia, ma la keyword non ha successo nelle Marche Quanto sono diffusi i casinò online sul territorio nazionale, regione per regione?

Negli ultimi anni il gioco d’azzardo sta attraversando un periodo di forte instabilità e profonda trasformazione a causa di normative sempre più stringenti, sia a livello nazionale che regionale. Nonostante ciò, c’è un segmento della filiera che continua a produrre entrare e a crescere: quello dei casinò online AAMS, probabilmente il vero cuore pulsante del gioco in Italia.

Difatti, confrontando i dati degli anni passati con quelli relativi alla spesa dell’anno 2019, non si può non notare una perenne crescita tradotta, tra 2018 e l’ultimo anno, in un +17% totale, il che significa aver raccolto circa 830 milioni di euro. Un balzo in avanti clamoroso, nonostante tutto.

La risposta arriva da uno studio analitico curato da Gaming Report, in cui sono stati interpolati i dati legati alla keyword “casinò online”, per analizzarne il flusso sui vari motori di ricerca, tra cui Google e Ahrefs. Si nota subito che la keyword ha subito un periodo di forte oscillazione: il trend per il 2019 è positivo ma dal periodo che va da marzo 2019 a marzo 2020, si è verificata una decrescita. Questa è imputabile al fatto che il gioco e in generale tutti i siti sono stati meno esposti a livello pubblicitario, a causa del Decreto Dignità e dell’Advertising Ban dei casinò online del circuito legale.

Ma nonostante ciò la keyword, a livello di singole regioni, ha riscosso comunque il suo successo. Come nel caso dell’Abruzzo, dove la densità della parola è stata pari al 100%; così come in Sardegna (densità al 99%) e in Piemonte (densità al 97%). Anche in altre regioni la keyword ha riscosso discreto successo: la Liguria segue, di poco staccata, le prime tre con una frequenza della parola del 93%, la Sicilia poco più giù all’85%, il Friuli Venezia-Giulia all’84% e il Lazio all’81%. La keyword non riscuote grande successo invece in Lombardia e Campania, due delle tre regioni dove la spesa nel gioco è più alta che in tutta Italia.

Assenti dalla classifica Basilicata, Molise, Val d’Aosta e Marche. In particolare, in quest’ultima regione, c’è da segnalare il calo nella spesa sui giochi rispetto al 2018. Difatti, stando ai dati del Libro Blu, l’annuale report dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le Marche sono una delle regioni in cui la spesa è stata più bassa. Domina, ovviamente, Ancona con la sua provincia, con una spesa di poco più di cinquecentomila euro; seguono a ruota Pesaro-Urbino e Macerata, a circa quattrocentomila euro. Indietro Fermo e Ascoli Piceno.

I casinò online più ricercati



Sulla base dello studio condotto da Gaming Report, tra i casinò online più frequentati dagli italiani spicca 888, al primo posto, con una percentuale del 42%. Subito dopo segue StarCasino, col 31%, William Hill col 29%, Starvegas e Sisal con il 17%, Betflag col 16%. Chiudono da fanalini di coda Lottomatica e Goldbet, rispettivamente a 11 e 10%.