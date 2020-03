CoronaVirus: 30 decessi nelle Marche Le vittime dell'epidemia nella nostra regione salgono a 183

Altri 30 decessi nelle Marche correlati al CoronaVirus. Questo il bollettino delle 18 diffuso dal GORES nella giornata del 21 marzo.



Le vittime dell’epidemia nella nostra regione salgono a 183, 124 di sesso maschile, 59 di sesso femminile. L’età media è di 79,9 anni. La percentuale delle patologie pregresse nei decessi è pari al 98, 7%.

Nelle Marche su 2.153 casi positivi al coronavirus, sono 141 i ricoverati in terapia intensiva, 120 in area post critica e 622 in terapia non intensiva. Secondo i dati resi noti dal Gores della Regione Marche. Al momento sono 54 i dimessi e per la prima volta dall’inizio dell’emergenza lo spazio dedicato ai guariti non è bianco, ma riporta i due casi ufficializzati dal presidente Ceriscioli. Infine sono 1.115 le persone positive in isolamento domiciliare. Il maggior numero di casi registrati è in provincia di Pesaro Urbino, 1.186, a seguire Ancona, 564, Macerata, 238, Fermo, 82, Ascoli Piceno, 50. Infine sono al momento 5.364 i casi e contatti in isolamento domiciliare.

Su scala nazionale, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono 53.578 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (6.557 in più rispetto la giornata precedente, per una crescita del 13.9%). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. Di queste, sono decedute 4.825 (+793, +19.7%) e 6.072 sono guarite (+943, + 18.4%).