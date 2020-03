Coronavirus, circa 15.000 i contagiati in Italia Gli ultimi dati della Protezione Civile: 725 nelle Marche, con 36 decessi (+9). Verso il rinvio delle elezioni

La Protezione Civile ha aggiornato alle 18 di venerdì 13 marzo, come ogni giorno, i dati sul contagio da Coronavirus in Italia.



I contagiati dall’inizio della pandemia sono 17.770, 2.547 più di ieri.

I decessi sono 1.266, 250 più di ieri.

I guariti sono 1.439, 181 più di giovedì.

Attualmente sono contagiate su tutto il territorio nazionale 14.955 persone.

Nelle Marche, i contagiati sono saliti a 725 (+133), le persone che hanno perso la vita sono 36.

Notevole l’aumento di casi nella provincia di Pesaro-Urbino: sono 93 su 133 totali in Regione rispetto al giorno precedente.

Pare intanto ormai certo il rinvio di alcuni mesi delle elezioni regionali e comunali, per le quali non c’era ancora una data ufficiale ma che avrebbero dovuto svolgersi nel mese di maggio: si terranno presumibilmente in un periodo tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.